(ANSA) - MILANO, 09 APR - Italia e Spagna "rafforzano la collaborazione bilaterale e in ambito EU sul digitale". Lo sottolinea in un tweet il Dipartimento per la trasformazione digitale annunciando l'incontro tra il Ministro Vittorio Colao e la Ministra spagnola Nadia Calvino che, riporta l'account social del dipartimento, "hanno discusso le strategie per la transizione digitale: dati, connettività , AI e Pubblica Amministrazione" (ANSA).