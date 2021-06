Dieselgate: Procura accusa Winterkorn, falsa testimonianza

(ANSA) - BERLINO, 09 GIU - La procura di Berlino ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ceo di Volkswagen, Martin Winterkorn, con l'accusa di falsa testimonianza. Lo ha scritto la Bild on line. Secondo l'accusa l'ex top manager, nell'ambito del dieselgate, avrebbe mentito rispondendo alla Commissione parlamentare in merito al momento in cui avesse appreso delle irregolarità dei motori che permettevano di alterare i dati sulle emissioni dei gas. Winterkon, continua il tabloid, dovrà quindi essere sottoposto a un processo. Le dichiarazioni risalgono al 19 gennaio 2017. l'ex ceo di Volkswagen Martin Winterkorn e altri tre ex top manager del gruppo pagheranno al colosso di Wofsburg, insieme alle loro assicurazioni, una somma record di risarcimenti da 288 milioni di euro. Dell'accordo ha reso noto Vw, secondo quanto scrive Dpa. L'x ad dovrà versare 11,2 milioni. (ANSA).