La direttrice generale dell'Inps: “Pensioni, sì alla flessibilità in uscita. Duemila assunzioni il prossimo anno”

Serve un sistema flessibile che consenta al lavoratore di andare in pensionamento anche prima dell’età prevista se lo desidera, magari con delle piccole penalizzazioni. Lo spiega a margine della manifestazione per la presentazione del rendiconto sociale 2017/208 all’hotel Regina Margherita di Cagliari - cui ha partecipato anche il presidente Pasquale Tridico (segui qui l’intervista video) - la direttrice generale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Gabriella Di Michele. Lady Inps è sincera: “Se parlo come lavoratrice sono favorevole a Quota 100, anche perché anch’io ne potrò usufruire al momento opportuno. Se invece parlo come direttrice dell’Ente sono costretta a considerare i conti che in tal maniera si appesantiscono” (Guarda l'intervista video sopra).

Anche se la spesa derivante da Quota 100, come fa notare la stessa direttrice, si è rivelata notevolmente minore di quella originariamente prevista. “Questo dimostra che la gente vuole avere la possibilità di scegliere di uscire quando ne ha bisogno, non che uscirà di sicuro appena ne ha la possibilità. I dati lo confermano e lo stiamo toccando con mano”.

Del resto “i costi di una flessibilizzazione del pensionamento non devono essere sostenuti necessariamente seguendo una politica di pareggio di bilancio. Abbiamo già nel nostro Paese dei settori dove interviene lo Stato”. Il vero problema per il sistema Paese è “mettere in campo meccanismi che facilitino le uscite flessibili, sia pure con delle penalizzazioni attuariali”, cosa che occorre tentare di fare, “perché la libertà non ha prezzo”.

Molta acqua è passata comunque sotto i ponti nell’ultimo biennio e l’Istituto si è rinforzato. Qualche anno fa la stessa Gabriella Di Michele auspicava nuove assunzioni e le cose non sono rimaste immobili. “La situazione è completamente cambiata con l’inserimento di circa 4mila nuovi assunti. E quattromila persone su 27-28mila rappresentano una iniezione di energia senza pari”, precisa la direttrice generale.

Ma non basta. A breve “altri duemila giovani verranno assunti”. Saranno banditi i concorsi anche per “160 informatici, con un emendamento alla legge di bilancio, e 190 medici. Inseriremo anche altri tecnici. Insomma, credo che entro il 2020 l’Inps sarà completamente rinnovato in termini di risorse umane”.

Per quanto riguarda l’informatizzazione invece l’Istituto è sempre stato una punta di diamante all’interno della Pubblica amministrazione. “Dobbiamo invece spingere di più sull’innovazione – precisa Di Michele - Su questo aspetto l’Inps deve mettere in campo qualcosa di nuovo e di maggiormente sfidante. Certo - spiega - la gestione corrente viene fatta in modo eccellente. Per quanto concerne Quota 100 e Reddito di cittadinanza, per esempio, (che hanno aumentato notevolmente il carico di lavoro dell'ente) siamo riusciti a rispettare gli impegni col governo in maniera impeccabile. Ma dobbiamo anche progettare il nostro futuro informatico”.

Per questo è importante rinvigorire, come sta accadendo, la forza lavoro, con figure altamente skillate, come quelle introdotte di recente. Figure di eccellente preparazione e competenza che l’Inps non vuole certo lasciarsi sfuggire una volta acquisite. Infatti “se scegli il meglio – spiega la direttrice generale dell’Istituto di previdenza italiano – questo meglio può anche cercare strade alternative. Ci saranno insomma sempre persone che fanno il concorso da magistrato, da avvocato o da notaio, e probabilmente lo vinceranno pure, perché nelle nostre selezioni siamo stati molto selettivi e quindi il personale assunto è eccellente, ma a me risulta che il nuovo personale è molto contento di lavorare all’Inps. L’Inps infatti, rispetto ad altre Pa, ha un valore aggiunto: si lavora per la gente e il senso e il valore del proprio lavoro è immediatamente percepibile. Non sempre è così, in altri posti”.

Anche per Cristina Deidda, direttrice generale dell’Inps Sardegna, è tempo di bilanci. La situazione generale di previdenza e assistenza appare comunque sotto controllo. “I dati sono complessi, ma ispirano serenità per quanto riguarda la sostenibilità. E’ vero ci sono entrate inferiori alle uscite, ma il nostro è anche un mondo di welfare, dove dobbiamo assicurare altresì una serie di prestazioni assistenziali che rientrano in un’altra forma di finanziamento”.

Anche nel territorio sardo, nell’ambito delle assunzioni nazionali, nel corso del 2019 “sono stati inseriti 70 nuovi giovani in organico”. Bisogna tuttavia considerare che sull’argomento si parte da un dato deficitario, perché “nel corso degli anni il turn over è stato bloccato, e quei 70 inserimenti non sono certo sufficienti a colmare il deficit che si è creato nel tempo”.

C’è tuttavia fiducia, “perché quest’anno dovrebbe partire un concorso per ulteriori 2mila unità” e quindi anche in Sardegna dovrebbero arrivare altre forze nuove.

"Offrire un servizio differenziato e percepito"

Le criticità dell’Inps nell’Isola “sono diverse. Io noto miglioramenti e li ho anche segnalati, ma il miglioramento numerico ha poca importanza se la percezione dell’utenza non cambia – spiega Cristina Deidda - Noi dobbiamo offrire un servizio e tale servizio deve essere sempre più avvertito e apprezzato”. Questo, ovviamente, “richiede tempo e sforzo di formazione del nuovo personale”. Significa cercare di comprendere quali siano le esigenze maggiori per le aziende e per le persone, per gli assistiti e per gli iscritti, “in modo da fornire risposte adeguate e tarate sull'assistito, perché solo la differenziazione del servizio favorisce una risposta efficace”. In definitiva “serve attenzione a ciò che è il rapporto umano con la nostra utenza”. Per questo si è anche stipulato un apposito protocollo con le organizzazioni dei pensionati per dare la miglior assistenza possibile alle persone anziane, notoriamente le più deboli.