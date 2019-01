Di Battista vuol fare il terzomondista? Le colpe della Francia e dell’Italia degli armieri. Cina e Usa i veri colonizzatori

Per i nostri governi, in particolare per il governo pentastellato, il colonialismo è sempre una colpa commessa da altri. Nessuno, nemmeno Alessandro Di Battista che ha, almeno in parte, giustamente criticato la Francia ha avuto il buonsenso di citare lo scandalo della vendita di armi italiane in Yemen. In sostanza, mentre le menti pensanti del nostro Paese accusano i cugini d’Oltralpe di colonialismo e di essere una delle principali cause delle migrazioni con il loro franco coloniale, i sauditi continuano a lanciare su persone inermi bombe fabbricate in Sardegna (Italia!). L’Onu sostiene che la guerra in corso in Yemen sia da considerare “la peggiore crisi umanitaria del mondo”. La situazione è disperata: 12 milioni di persone stanno soffrendo la fame, 85.000 bambini sono morti. Poi ci si lamenta se disperati sentono il dovere di salvare le famiglie affrontando un viaggio della speranza verso l’Europa, primo porto l’Italia.

Ma non vendiamo solo in Yemen?

Il nostro Paese ha venduto i lanciatori missilistici in dotazione alle navi da guerra che l’Arabia Saudita ha disposto nel blocco navale contro lo Yemen. Costruiti nel nostro Paese anche gli elicotteri che sparano sui civili ad Afrin, nel Kurdistan siriano, e i sistemi per la mira in movimento di carri armati in uso nella campagna pro-Assad nella Siria meridionale. Tutto questo è stato svelato da Italian Arms, un gruppo di ricercatori e giornalisti che sta tracciando chi utilizza le armi lecitamente esportate dall'Italia

Di Battista fa il terzomondista

Insomma, quando il leader in seconda (per ora) del M5S attacca la Francia tacciandola di colonialismo fa solo una mera operazione politica di parte, se invece vuole aiutare davvero a risolvere il problema delle migrazioni deve dire all’attuale governo di cambiare rotta rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Di Battista vuol fare il terzomondista? Può bloccare l’invio di armi in Yemen appellandosi alla Costituzione ma anche a una legge ordinaria 185 del 1990: vieta la vendita di armi ai Paesi in guerra e prevede norme per il finanziamento di piani di riconversione industriale. “Come quello che chiede il Comitato di riconversione e, con una mozione, chiede anche il Comune di Cagliari per garantire l'occupazione degli oltre 300 lavoratori impiegati nella succursale sarda di Rwm”, spiega ancora vita.it. Oggi la Rwm Italia (Rheinmetall defense) fattura oltre 100 milioni di euro vendendo ordigni ai sauditi.

Ecco chi sta colonizzando

Ci sarebbe anche un altro ragionamento da fare, chiedersi come ha fatto Business Insider, se ci sono colonizzatori più pericolosi della Francia in Africa. “Il mantra – scrive Business - del fronte sovranista/populista” che la butta dura contro il cugini francesi, accusati di sfruttare l’Africa attraverso il signoraggio monetario del franco Cfa, di fatto, falso come una banconota del Monopoli. Ma efficace a livello mediatico e, soprattutto, social”. Più interessante – spiega Business – “è come la vera colonizzazione in atto in Africa stia bellamente passando sotto silenzio”. Tutto questo accade dal 2012, quando a Pechino – riassumiamo da Business - si tenne il 5° Forum di Cooperazione Cina-Africa, ribattezzato poi dagli analisti geopolitici “Conferenza di Pechino” per la sua importanza strategica, paragonata appunto alla Conferenza di Berlino del 1885, in cui nacque di fatto l’Africa post-coloniale con logica spartitoria delle grandi potenze”.

Lo strozzinaggio dei cinesi

Insomma la Cina sta facendo la strozzina, garantendosi in questo modo la sudditanza di governi africani corrotti e incapaci di programmare investimenti seri, così la gente è costretta, per non morire di inedia, a imbarcarsi nei gommoni marci che solcano il Mediterraneo. Gli Usa non sono da meno: benché non stiano combattendo in Africa, nel Continente nero hanno dislocato 7.500 militari (inclusi circa 1.000 contractors), 4mila di questi sono dispiegati in Somalia (dove il numero dei soldati Usa è raddoppiato). Altro che Francia, i veri colonizzatori dell’Africa, come ha spiegato Mauro Bottelli su Business Insider, sono Usa e Cina. Forse Di Battista anziché prendersela contro i francesi dovrebbe tentare di convincere l’Unione Europea ad avere un occhio di attento a quanto sta accadendo a due o tre ore di gommone dall’Italia. Forse dovrebbe fare un salto al convegno “Basta armi italiane per la guerra in Yemen”, che si terrà lunedì 28 gennaio 2018 Ore 17.30 nella Sala del Carroccio in Campidoglio, per comprendere meglio lo scenario. Ascoltando si impara.