Demanio, primi bandi maxi-dismissione

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Al via il piano di maxi dismissioni del Demanio. Pubblicati tre bandi nazionali per la vendita di 93 immobili "importanti e di pregio per un valore complessivo di 145 milioni di euro a base d'asta" spiega l'Agenzia del Demanio in una nota. Tra le opportunità di investimento, alcune ex caserme in Friuli Venezia Giulia e a Venezia; un ex convento con sale affrescate in Piemonte; una villa vista mare in Liguria; appartamenti e un loft sui Navigli a Milano; palazzi storici a Piacenza e Bologna, una villa antica nelle campagne di Firenze e locali commerciali a Piazza del Campo a Siena. I tre bandi di gara rientrano nel piano di cessione dei 420 beni, tra immobili e terreni, inseriti nella lista allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che definisce il perimetro e le modalità di azione del piano straordinario di dismissione degli immobili pubblici, previsto dalla Legge di Bilancio 2019.