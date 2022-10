Deloitte: 79 eccellenze Made in Italy nel 2022,reagiscono a choc

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Sono 79 le aziende italiane che nel 2022 hanno dimostrato eccellenti capacità manageriali, aggiudicandosi il "Best Managed Award" di Deloitte Private, mostrando capacità di reazione di fronte all'attuale scenario economico e internazionale. Presenti dal Nord al Sud del Paese, le imprese 'Bmc' sono più numerose in Lombardia (28% del totale), Emilia-Romagna (16%) e Piemonte (13%), mentre, a livello settoriale, il 53% opera nel manifatturiero, il 19% si dedica ai servizi e il 9% al commercio. La metà è a conduzione familiare, una su 10 è quotata in Borsa e il 18% è partecipata da un fondo di private equity. "Quest'anno le aziende vincitrici hanno risentito maggiormente dell'aumento dei costi rispetto al 2021. In particolare, a pesare sul bilancio delle imprese è il rincaro dei costi delle materie prime, l'aumento dei costi dei semilavorati e l'impennata dei prezzi delle bollette per l'energia elettrica e il gas", spiega Ernesto Lanzillo, partner Deloitte e leader di Deloitte Private dell'area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta), evidenziando anche l'impatto dei costi di trasporto e spedizione, che ha interessato il 46% delle imprese intervistate (+19% annuo), accanto all'effetto della crisi legata ai blocchi della supply chain. "Sin dai primi mesi del 2021 si sono manifestati numerosi ostacoli alla crescita", dagli impatti della pandemia alle pressioni inflazionistiche, "che hanno raggiunto livelli record e inciso sulle performance aziendali. Anche in questo contesto le aziende premiate hanno dimostrato capacità di reazione, innovazione e mantenuto standard di eccellenza assoluti", aggiunge Andrea Restelli, partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies. (ANSA).