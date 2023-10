Del Fante, Poste centrale per la distribuzione del digitale

(ANSA) - CERNOBBIO, 07 OTT - "Sappiamo che non tutti gli italiani sono in grado di accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione". Così l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, nel suo intervento a ComoLake. "In questo senso - prosegue - ormai sei anni fa, l'intuizione di Poste è stata quella di pensare che siamo il soggetto più fisico del Paese, con 13 mila uffici e 35 mila operatori sul territorio, ma che dobbiamo diventare anche il soggetto che con le grandi competenze digitali necessarie per permette di chiudere il più possibile il digital divide", ovvero permettere "la distribuzione più ampia possibile di quel prodotto digitale che altrimenti non diventa un bene pubblico, perché non può arrivare a tutti gli italiani". (ANSA).