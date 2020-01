Del Fante (Poste): 'Al via programma formativo per dipendenti su diritti umani'

Roma 29 gen. - (Adnkronos) - "La giornata di oggi rappresenta l’avvio di un percorso che entro l’anno coinvolgerà l’intera popolazione aziendale attraverso un innovativo ed inedito programma formativo on line i cui contenuti sono stati realizzati e certificati da un’organizzazione di prestigio come la Sioi che va quindi ad integrarsi con le nuove iniziative ed attività rientranti nel piano organico aziendale di sostenibilità afferenti al tema dei diritti umani, quali ad esempio il programma di sostegno lavorativo alle donne vittime di violenza, che saranno ulteriormente potenziati". Così Matteo Del Fante, ad Poste Italiane, in occasione del workshop ‘Business e diritti Umani: il ruolo delle Imprese per lo sviluppo sostenibile’ oggi a Roma, presso la sede di Confindustria.