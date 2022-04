Def, Landini: valuteremo scelte, non staremo zitti e fermi

Roma, 6 apr. (askanews) - Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro al Governo "a metà marzo", la convocazione è arrivata per domani. "Trovo non sia simpaticissimo che avvenga dopo che Governo e forze di maggioranza hanno già deciso sul Def. Vedremo e verificheremo cosa hanno deciso rispetto agli impegni presi". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di una conferenza stampa. "Non rinunciamo alle nostre richieste - ha continuato - naturalmente valuteremo come muoverci, non staremo zitti e fermi sulle questioni da affrontare. C'è troppa precarietà, c'è bisogno di stabilizzare l'occupazione. C'è bisogno di una politica energetica e industriale, di tutela dei redditi di chi è più in difficoltà. Questo andremo a dire domani al Governo".