Def, Draghi: sindacati convocati dopo perché documento di scenario

Roma, 7 apr. (askanews) - Il Governo ha convocato Cgil, Cisl e Uil il giorno dopo il varo del Def perché il documento è puramente descrittivo, di valutazione, di scenario, che giusto in premessa fa qualche traduzione su possibili misure. La cosa importante è che l'esecutivo intende discutere ed entrare nel merito delle questioni insieme con le parti sociali. Un confronto finalizzato a un patto sociale. Secondo quanto si apprende lo avrebbe detto il premier Mario Draghi ai sindacati nell'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi.Le politiche e le misure, avrebbe aggiunto il presidente del consiglio, dovranno tenere conto della congiuntura. La decisione di incontrare i sindacati il giorno dopo il varo del Def aveva creato malumori tra i leader delle tre confederazioni.Su fronte delle pensioni, il presidente del Consiglio avrebbe sottolineato che la riforma del sistema è un tema di prospettiva e non immediato. Tuttavia, nel Def il Governo ribadisce l'impegno ad affrontarlo all'interno del perimetro contributivo.Dopo vari tavoli tecnici al ministero del Lavoro, nei giorni scorsi i sindacati avevano sollecitato una verifica politica per modificare la legge Fornero.