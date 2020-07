Con il decreto "Agosto" stop a cartelle e pignoramenti, ma saltano molti bonus: ecco quali

Si avvicina il varo del nuovo Dpcm "Agosto" che dovrà dare ulteriore sollievo ad un'Italia stremata dalla pandemia e dal virus. Con un'economia che prova faticosamente ripartire, le prime misure del decreto (come già anticipato) riguardano lo stop alle cartelle esattoriali e ai pignoramenti. Ma serve altro. E infatti si attende la votazione in Parlameno per lo scostamento di bilancio da 25 miliardi di euro che serviranno a finanziare la Manovra estiva.

Cosa resta e cosa è escluso

Con il decreto "Agosto" è data per certa la proroga della cassa integrazione, con incentivi alle aziende che assumono o che rinunciano all'ammortizzatore sociale. Ma tra gli esclusi ci sono le partite Iva che vanno a perdere i bonus precedentemente erogati. Secondo la ministra Catalfo è allo studio il prolungamento del bonus da 600 euro per alcuni settori, in particolare quelli del turismo e dello spettacolo. Ma anche il reddito d'emergenza non sarà erogato dopo la scadenza di luglio. Sarà possibile farne domanda entro il 31, in modo di ottenere un sussidio variabile dai 400 agli 800 euro ancora per due mesi. Si discute sulla chiusura di queste misure, soprattutto perché le domande di reddito di cittadinanza pervenute all'Inps sono state 478.206, molto lontane dalle almeno 868 mila che aveva stimato il governo.

Via i bonus baby sitter e i contributi a fondo perduto

Tra le misure destinate a non essere rinnovate con il decreto in arrivo fra qualche giorno, ci sono i bonus baby sitter e quelli destinati ai braccianti (rispettivamente di 600 e 500 euro) e i contributi a fondo perduto per professionisti, artigiani, commercianti e imprese, ancora disponibili fino al prossimo 13 agosto.