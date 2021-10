Debito,Micossi:importante proposta Visco (BI) fondo europeo riduzione

Roma, 22 ott. (askanews) - L'economista Stefano Micossi, direttore generale di Assonime, spezza una lancia a favore della proposta lanciata dal governatore di Bankitalia Ignazio Visco di un fondo europeo per la riduzione del debito."Il Governatore Visco - spiega Micossi dalle colonne di Inpiù - ha proposto di ragionare su una gestione comune di una parte dei debiti contratti dai paesi europei per la crisi pandemica attraverso un fondo di ammortamento che ritirerebbe gli strumenti nazionali emettendo titoli europei. Questa parte dovrebbe, secondo il Governatore, "almeno includere il debito contratto da tutti i Paesi membri negli ultimi due anni per far fronte agli effetti della pandemia". La presenza dell'avverbio "almeno" indica che anche una parte dei debiti sovrani acquistati dalle banche centrali per le politiche straordinarie di sostegno all'economia (quantitative easing) potrebbe rientrare nello schema.Non potrei non esser d'accordo - prosegue Micossi - dato che da mesi lavoro, insieme al collega Emilios Avgouleas, dell'Università di Edimburgo, su uno schema analogo limitato all'Eurozona. Il fatto che il Governatore sollevi la questione è molto importante, perchè può costituire il primo passo per l'apertura di una discussione nei circoli di policy. La ragione per cui occorre pensare a questo problema per tempo è che il suo vero scopo è quello di togliere una parte del maggior debito sovrano dal mercato prima che le banche centrali siano obbligate a dismetterli per la fine delle ragioni di politica monetaria che ne avevano giustificato l'acquisto - ad evitare effetti destabilizzanti sui mercati nazionali dei titoli di stato. La piccola chiosa che farei alla proposta del Governatore è che l'espressione "fondo di ammortamento " (che riprende un' analoga proposta di qualche anno del Consiglio degli esperti tedesco) implica che si pensi ancora che quei debiti possano essere ripagati. Credo invece - conclude l'economista - che dobbiamo ragionare sulla possibilità che quei debiti non vengano ripagati, ma più semplicemente rinnovati ordinatamente sul mercato a tempo indeterminato".