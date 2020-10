De Micheli: 'Tutte opere decise, progettate e finanziate sono cantieri'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) - ''Tutte le opere decise, progettate e finanziate sono tutti cantieri. Questo è un segnale economico e politico importante di una volontà che diventa fatti''. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione di un convegno de 'Il Sole 24 Ore' e 'Financial Times' sul rilancio del Made in Italy. ''Ieri abbiamo pubblicato le due gare per l'alta velocità in Sicilia -continua De Micheli- questa era un'opera bloccata e che ora diventerà un cantiere. Poi ci sono delle opere definite bloccate, ma che in realtà spesso non sono state decise, oppure non sono state progettate , oppure non sono state finanziate. Questo è un problema anche di racconto, come l'autostrada Mantova-Cremona, una concessione autostradale della Regione Lombardia che oggi deve subire una revisione economico-finanziario del progetto e quell'opera in realtà non è mai stata fino in fondo decisa e progettata. Quindi quel cantiere non è mai partito perchè mancano alcune delle tre componenti che determinano le premesse fondamentali''.