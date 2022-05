Ddl concorrenza: via libera commissione, lunedì in Aula Senato

Roma, 26 mag. (askanews) - Via libera della commissione Industria del Senato al ddl concorrenza, con le modifiche che includono l'intesa sui balneari. La commissione ha approvato il mandato ai relatori (Stefano Collina del Pd e Paolo Ripamonti della Lega) a riferire in Aula dove la delega approda lunedì prossimo, in tempo per concludere la prima lettura al Senato nel termine del 31 maggio concordato tra governo e maggioranza.Cos/Fgl