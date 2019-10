Dazi:Berlino,reazione decisa e ragionata

(ANSA) - BERLINO, 3 OTT - Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz ha affermato che "reagiremo in maniera decisa ma assennata alla nuova situazione" creata dai nuovi dazi punitivi del 25% annunciati dal governo statunitense su numerosi prodotti europei in seguito alla sentenza del Wto su Airbus. "In un mondo globalizzato i conflitti commerciali non giovano a nessuno", ha premesso Scholz in un'anticipazione di dichiarazioni che il quotidiano tedesco Bild pubblicherà domani.