Dante 2021,eventi con Poste in 70 comuni

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Le celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Dante, nel 2021, "sono per noi un'occasione di toccare un tema culturale importantissimo e di dare un segnale di presenza, al fianco del ministero per i Beni culturali, ai piccoli Comuni". Lo afferma l'amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, alla conferenza di presentazione delle iniziative per il centenario con il ministro della Cultura e del Turismo Dario Franceschini. Poste italiane ha selezionato 70 Piccoli Comuni, collegati alle vicende artistiche e alla vita dell'Alighieri, che sosterrà nel realizzare iniziative dedicate al Poeta. "Dante Alighieri - ha detto Del Fante - è probabilmente la figura culturale più importante per la storia del nostro Paese ed esprime ancor oggi, e probabilmente lo farà in futuro per l'intera Europa, un baluardo culturale che non ha pari".