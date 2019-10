Danieli: Ceo,mercato acciaio in crescita

(ANSA) - UDINE, 22 OTT - "Il mercato del consumo dell'acciaio continua a essere in leggera crescita". Lo ha affermato Alessandro Trivillin, CEO di Danieli, in occasione della presentazione dei dati del bilancio 2018/2019, oggi a Buttrio (Udine). "Sono alcuni fenomeni che ci danno questa positività", ha spiegato. Tra questi "la regionalizzazione" e la "sostenibilità ambientale". Il Ceo Trivillin ha spiegato che il "driver di questo nuovo paradigma che si sta concretizzando in investimenti è la Cina". Attualmente "circa il 70% dell'acciaio nel Mondo viene prodotto con la tecnologia di altoforno, ad alto impatto ambientale. Il 30% è a forno elettrico. Danieli ha un grande know how in entrambi i settori ma è riconosciuta in particolare per il forno elettrico e quindi questa graduale sostituzione in tutto il mondo, a partire dalla Cina, porta nuovi investimenti e nuove opportunità per il nostro gruppo". (ANSA).