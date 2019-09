Dal Forum, imprese pronte a collaborare

(ANSA) - CERNOBBIO (CO), 6 SEP - Dagli imprenditori riuniti a Villa d'Este per l'annuale workshop Ambrosetti arriva un generale endorsment al nuovo Governo. Emma Marcegaglia, presidente di Eni ed ex presidente di Confindustria è tra i primi a dire che sul tavolo sono stati messi i temi giusti: "Staremo a guardare, il mondo delle imprese è pronto a collaborare e a fare la propria parte come sempre". "Quello che si aspetta l'Italia é affrontare i problemi della crescita" ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro. "Per crescere - ha aggiunto - bisogna contenere il debito pubblico". "Assolutamente c'é fiducia e positività per il Paese" dice l'ex ministro dell'economia Pier Carlo Padoan.