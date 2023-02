Dal 1 al 2 marzo a Roma CyberSec 2023, focus sulle attuali sfide per la cybersicurezza

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Edmondo Cirielli, Vice Ministro Maeci, Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Baldoni, Autorità Nazionale per la Cybersicurezza (Acn), Ivano Gabrielli, Direttore Polizia Postale e delle Comunicazioni, Alessandra Guidi, Vice Direttore Generale Dis, David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges Nato, Mart Noorma, Director Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Ccdcoe) e Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation and cybersecurity, Dg Connect, European Commission, sono alcuni dei 70 speaker di CyberSec2023 - Nuovi Domìni, Guerre Ibride e Cooperazione, la seconda edizione della Conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano online Cybersecurity Italia. L’evento si terrà nei giorni 1 e 2 marzo a Roma, nella splendida cornice della ‘Serra’ del Palazzo delle Esposizioni, in via Milano 9/a. La conferenza, di cui l'Adnkronos è partner, si svolgerà prevalentemente in presenza, ma sarà possibile seguirla gratuitamente anche da remoto registrandosi su CyberSec2023.

Anche quest’anno, con esperti internazionali e nazionali, CyberSec offrirà un ricco percorso di approfondimento sulle attuali sfide, che vedono protagonisti i principali Paesi industrializzati del mondo, per garantire una sempre maggiore sicurezza cibernetica. Ampio spazio sarà dedicato ai nuovi domìni, a come rendere concreti i princìpi di sovranità digitale e tecnologica, all’evoluzione delle minacce cyber, alla sicurezza nazionale e alla necessità di aumentare la cooperazione su scala nazionale e internazionale, per garantire la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali e fisiche. CyberSec2023 sarà anche una grande occasione di networking per intercettare nuove opportunità di incontro tra industry, sistema universitario, ricerca e decisori.

All'evento parteciperanno tra gli altri Anna Ascani, Vice Presidente, Camera dei Deputati; Roberto Baldoni, Autorità nazionale per la cybersicurezza, Acn; Benedetta Berti, Head of Policy Planning in the Office of the Secretary General, Nato; Lorena Boix Alonso, Director for digital society, innovation and cybersecurity, Dg Connect, European Commission; Alessio Butti, Sottosegretario, Presidenza del Consiglio; Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, Acn; Edmondo Cirielli, Vice Ministro, Maeci; Vittorio Capriello, Comandante Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, Guardia di Finanza; Laura Carpini, Capo dell’Unità per le politiche e la sicurezza dello spazio cibernetico, Maeci; Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale, Acn; Stefano De Crescenzo, Head of Sector Operations and Situational awareness and Team Leader for International Cooperation, Enisa; Nicla Ivana Diomede, Direttore del Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana, Roma Capitale.

Andrea Gilli, Senior Researcher, Nato Defence College; Alessandra Guidi, Prefetto e Vice Direttore Generale, Dis; Ivano Gabrielli, Direttore, Polizia Postale e delle Comunicazioni; Giovanni Gagliano, Comandante VI Reparto, Stato Maggiore della Difesa; Bart Groothuis (Renew, NL), Parlamento europeo; Un referente di Incibe - Instituto Nacional de Ciberseguridad; Gianluca Luraschi, Project Manager, Agenzia Europea per la sicurezza marittima (Emsa); Giorgio Mulè, Vicepresidente, Camera dei Deputati; Luca Nicoletti, Responsabile Servizio Programmi Industriali, tecnologici e di ricerca, Acn; Mart Noorma, Director, Nato Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Ccdcoe); Antonio Parenti, Direttore, Rappresentanza in Italia, Commissione Europea; Giovanbattista Raimondi, Vice Comandante, Comando per le Operazioni in Rete (Cor); Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Mimit; David van Weel, Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges, Nato Industry; Claudio Anastasio, Presidente, 3-I; Riccardo Bianconi, Ispettore, esperto di cybersecurity, Accredia - L’Ente Italiano di Accreditamento; Marco Braccioli, VP Defence & Cybersecurity, DigitalPlatforms; Roman Brunner, Managing Director, DigiCert; Stefano Brusaferro, Sales & Marketing Director, Hwg; Nicola Buonanno, SEMEA Area Vice President, Chainalysis; Claudio Contini, Group CEO, Digital Platforms; Gerardo Costabile, Presidente, Iisfa.

Andrea Chittaro, Senior Vice President Global Security & Cyber Defence, Snam; Alessandro D’Alesio, CEO, Datakrypto; Emanuele Galtieri, Amministratore Delegato, CY4GATE gruppo Elettronica; Massimiliano Galvagna, Country Manager Italy, Vectra AI; Alessandro Ghezzi, Senior Sales Engineer, CrowdStrike; Emanuele Iannetti, Amministratore Delegato, Polo Strategico Nazionale; Alessandro Livrea, Country Manager, Akamai Italia; Luca Nilo Livrieri, Senior Manager Sales Engineering, Sud Europa, CrowdStrike; Matteo Macina, Director, Head of Cyber Security, Tim; Alberto Maldino, Cybersecurity Director, Barilla Group; Stefano Mele, Partner, Responsabile del Dipartimento Cybersecurity Law, Gianni & Origoni; Alessandro Manfredini, Direttore di Group Security e Cyber Defence, Gruppo A2A; Hassan Metwalley, CEO & Co-founder, Ermes; Giuseppe Mocerino, Presidente, Netgroup; Claudio Paganelli, Responsabile Cyber Competence Center, Intellera Consulting; Luigi Piergiovanni, Direttore Tecnico Commerciale, Sielte; Pasquale Porzio, Head of Industrial Security, Telespazio; Andrea Quacivi, AD, Sogei; Yuri Rassega, Chief Information Security Officer, Enel Group; Elisa Romano, DPO & CISO, Automobili Lamborghini; Eugenio Santagata, CEO, Telsy gruppo Tim; Francesco Schifilliti, Responsabile BU CyberDefense, DeepCyber; Aldo Sebastiani, Responsabile Centro di Eccellenza per la Cyber Security, Leonardo; Marco Tulliani, Associate Partner, Intellera Consulting; Nicola Sotira, Head Of CERT, Poste Italiane; Giuseppe Bianchi, Professore, Università di Roma Tor Vergata, Direttore del Laboratorio Nazionale di "Network Assurance & Monitoring" Cnit, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni; Luigi Martino, Professore, Università di Firenze; Beniamino Quintieri, Presidente, Fondazione Tor Vergata; Massimiliano Sala, Professore, Università di Trento; Roberto Setola, Professore, Campus Bio-Medico di Roma e Direttore, Master in Homeland Security.