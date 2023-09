Da Isc,Sella e Finlombarda 6 milioni per impianti sci Colere

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Impianti di risalita più moderni e veloci, tapis roulant per rilanciare e rendere più attraente il comprensorio sciistico invernale e aumentare le attivià escursionistiche della Val di Scalve. A questo punta il finanziamento siglato da Istituto per il Credito Sportivo, nel ruolo di lead arranger, Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Banca Sella con Rsi Srl per un importo del valore complessivo pari a 6 milioni di euro e con una durata di 17 anni, assistito dalla garanzia concessa dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva gestito da Istituto per il Credito Sportivo.

Rsi si è aggiudicata la concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione e gestione di "Colere Ski Area 2200" in provincia di Bergamo nell'ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Colere, e investirà le risorse finanziarie per rilanciare la competitività e attrattività del comprensorio sciistico. Attraverso il finanziamento concesso anche grazie al contributo di Regione Lombardia pari a 4,5 milioni di euro, Rsi Srl, tra l'altro, installerà una cabinovia a dieci posti, una seggiovia a sei posti provvedendo altresì al riposizionamento della seggiovia biposto Capanno e alla completa revisione della triposto Corna Gemelle. Il piano della società prevede che tutti gli interventi si concludano entro l'inizio della stagione invernale 2023-2024. "Colere Ski Area 2200" si sviluppa dai 1.100 ai 2.200 metri, con circa 20 km di piste e tre impianti di risalita: la seggiovia di arroccamento Carbonera-Polzone, la seggiovia Polzone-Cima Bianca (principale del comprensorio), la seggiovia Corne Gemelle - Ferrantino e la seggiovia Capanno, oltre a un tapis roulant per il campo scuola. (ANSA). .