Da cda Saipem ok a piano strategico e manovra finanziaria con aumento capitale 2 mld

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Via libera del consiglio di amministrazione di Saipem all’aggiornamento del Piano strategico 2022-25 e alla manovra di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale della Società. La manovra finanziaria prevede un aumento di capitale di 2 miliardi di euro la cui realizzazione è prevista entro fine anno. I soci Eni e Cdp hanno assunto l’impegno a sottoscrivere complessivamente circa il 43% dell’aumento di capitale, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale della società; la restante parte di circa 57% è coperta da un accordo di pre-underwriting con primarie banche italiane e internazionali. La Società ha sottoscritto accordi per far fronte alle esigenze di liquidità a breve termine per 1,5 miliardi di euro, di cui 645 milioni di euro messi a disposizione da Eni e Cdp quali versamenti in conto futuro aumento di capitale, e per 855 milioni di euro da un pool di banche a titolo di finanziamento.