Gran rimbalzo per Piazza Affari ed europee, Ftse Mib +2,16%

Milano, 1 dic. (askanews) - Gran rimbalzo dopo i cali di ieri per le borse europee, con piazza Affari che ha terminato sui massimi di seduta, mentre anche Wall Street mostrava un andamento degli indici in forte rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato il 2,16% a 26.371,92 punti, l'All Share è salito del 2,15% a 28.919,63 punti. Hanno messo a segno marcati progressi anche Francoforte (+2,48%), Londra (+1,59%), Parigi (+2,39%), Madrid (+1,58%).Tra le blue chip del listino milanese, netti rimbalzi per Stellantis (+5,68%), StM (+4,28%), Tenaris (+4,13%). Pesanti, viceversa, Diasorin (-3,1%). In lustro UniCredit (+4% a 11,118 euro) e, sul listino completo, super-balzo di Mps (+16,73% a 0,942 euro): l'istituto senese ha confermato che sono stati avviati contatti con il Mef per riavviare le interlocuzioni con la Dg Comp. Secondo indiscrezioni di stampa, il negoziato potrebbe concretizzarsi nei primissimi mesi del 2022 e il Tesoro cambierebbe le modalità per la privatizzazione da completare entro l'autunno 2023 con un'operazione in due tempi: prima la pulizia degli attivi poi la vendita dell'azienda risanata e dimagrita a un partner bancario che potrebbe essere nuovamente proprio UniCredit.Sul fronte, infine, dei titoli di Stato, lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali si è allargato in area 135 punti base, con il rendimento del titolo italiano allo 0,98%.