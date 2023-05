Cub, 'bene sciopero aeroportuale, alta adesione al Nord'

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Lo sciopero di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-handling proclamato da Cub sta andando "bene" con "un'alta adesione" a Malpensa, Linate, Bergamo, Verona, Venezia, Pisa e Catania, ossia dove il sindacato di base "è più presente e più forte" mentre "c'è meno partecipazione" negli scali romani. Lo ha detto la sigla sindacale, aggiungendo che negli aeroporti del Nord diversi voli sono stati cancellati.

A Linate risultano cancellati 35 voli tra nazionali e internazionali. "Alta l'adesione dei lavoratori in molti aeroporti del nostro Paese", afferma il segretario nazionale Cub Trasporti Antonio Amoroso. "Lavoratori alle prese con licenziamenti, tagli salariali, mancati rinnovi contrattuali, precarietà ed erosione delle tutele sulla salute e la sicurezza", spiega, sottolineando che "è inaccettabile che il ministro Salvini abbia sollecitato la revoca di questa mobilitazione senza dire e fare nulla per risolvere le numerose questioni che affliggono i lavoratori in tutti gli aeroporti del nostro Paese." Cub, insieme a Usb, ieri aveva confermato lo sciopero di oggi mentre i sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo lo hanno rinviato al 4 giugno. (ANSA). .