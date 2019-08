Crisi di governo: le conseguenze su Reddito, Quota 100 e 80 euro. E poi l'Iva: la botta ai portafogli se aumentasse

Una delle cose che preoccupano di più gli esperti a seguito dell’apertura della crisi di governo è la legge finanziaria da approvare entro il 31 dicembre. Salvini sostiene che ci sono i tempi per farlo anche se si va al voto ad ottobre, ma in certi ambienti c’è scetticismo. Il rischio di un esercizio provvisorio sta insomma dietro l’angolo.

Ma quali potrebbero essere le conseguenze della situazione?

Aumento Iva

In primo luogo – come rileva Today.it - si rischia di vedere aumentare l’Iva. Stando a quanto contemplato dalla legge di Bilancio del 2018 l’Imposta sul valore Aggiunto potrebbe passare dal 22 per cento al 25,2 per cento. Mentre l’Iva agevolata passerebbe dal 10 al 13 per cento. Per scongiurare questo pericolo occorrerebbe rintracciare 23 miliardi di euro e approvare un apposito decreto legge da sottoporre al placet della Commissione Ue per evitare l’applicazione delle clausole di salvaguardia. Se è ipotizzabile dunque una permanenza di Reddito di cittadinanza e 80 euro, più preoccupante è riuscire ad evitare l'attivazione delle clausole di salvaguardia, e quindi dell’aumento dell’Iva che inciderebbe proprio sulle fasce sociali più deboli. Secondo le organizzazioni dei consumatori l’aumento costerebbe in media oltre 680 euro all’anno per famiglia. Riprenderemo comunque l'argomento con maggiori dettagli dopo.

Pensioni e reddito di cittadinanza

Per quanto concerne reddito di cittadinanza e Quota 100 per le pensioni, il discorso diviene particolare. Per il Reddito, trattandosi di una misura strutturale, bisognerebbe varare una legge apposita per eliminarlo. La riforma pensionistica, invece, è stata introdotta in via sperimentale per tre anni (2019-2021) e il governo (in carica in futuro) dovrebbe stabilire, alla scadenza, se rinnovarla o meno. Tutto insomma dipende da chi andrà a Palazzo Chigi.

80 euro

A proposito degli 80 euro introdotti dal governo Renzi, che il Carroccio voleva trasformare in decontribuzione, in caso di esercizio provvisorio, la sua sorte verrebbe decisa con l’approvazione della legge di Bilancio.

In caso di elezioni

Una seconda ipotesi è che si vada ad elezioni, ma, nonostante ciò, si riesca a varare per tempo la legge di Bilancio. In questo caso il nuovo governo potrebbe avere la possibilità di approvare una manovra ponte per scongiurare l’aumento Iva.

Altre conseguenze

La caduta del governo nato attraverso il contratto tra M5S e Lega rischia per altro di mettere in crisi la realizzazione di alcuni importanti provvedimenti come la legge sul salario minimo e le chiusure domenicali di cui avevano parlato i pentastellati, ma si blocca probabilmente anche l’iter per i provvedimenti sull’acqua pubblica e il taglio dei parlamentari.

Ma torniamo, come annunciato, all'eventuale scatto delle clausole di salvaguardia.

Cosa significa lo scatto dell’Iva per i cittadini?

Dalla pizza al parrucchiere i rincari dei listini in caso di ritocco dell'Iva toccheranno numerosi prodotti di uso quotidiano e se scattassero le clausole di salvaguardia, l'aggravio per ogni famiglia nel biennio 2020-2021 sarebbe di oltre 1.200 euro.

Con la crisi si rischia l'aumento dell'Iva (Ansa)

A fare i conti in dettaglio su ciascun prodotto è stavolta il Codacons, che ricorda come le clausole prevedono anche gli incrementi delle accise sui carburanti con un gettito stimato dalla Legge di bilancio pari a 400 milioni di euro all'anno, con conseguenti effetti negativi sui listini dei beni trasportati su gomma.

"I rincari dei listini in caso di ritocco dell'Iva toccheranno ogni aspetto della nostra vita - afferma il presidente Carlo Rienzi - Costerà di più svegliarsi e fare colazione al bar o in casa, ma anche lavarsi il viso e i denti, prendere la macchina per andare a lavoro, mangiare un tramezzino al bar, andare dal parrucchiere o portare un abito in tintoria, pagare le bollette o trascorrere una serata al cinema o in pizzeria".

Ecco in dettaglio come cambieranno i prezzi di alcuni beni e servizi di largo consumo.

BENI CON IVA AL 22% - Prezzo medio attuale, Prezzo medio con Iva 26,5%: caffè (2 pz x 250 gr) 6,40 euro 6,64 euro, birra (0,66 cl) 1,55 euro 1,61 euro, dentifricio 2,70 euro 2,80 euro, sapone liquido mani 1,80 euro 1,87 euro, Coca Cola (1,5 lt) 2,05 euro 2,13 euro, bagnoschiuma 2,30 euro 2,39 euro, spazzolino da denti 2,80 euro 2,90 euro, scarpe da ginnastica 100 euro 103,07 euro, lavanderia pantalone 4,00 euro 4,15 euro, parrucchiere (messa in piega) 16 euro 16,06 euro, parrucchiere (taglio donna) 20 euro 20,07 euro, Jeans uomo (di marca) 126 euro 130,07 euro, Auto media cilindrata 16.775 euro 17.394 euro, Auto Suv alta gamma 61.000 euro 63.250 euro, Tablet 299 euro 310 euro, Smartphone 799 euro 828 euro.

BENI CON IVA AL 10% - Prezzo medio attuale Prezzo medio con Iva al 13%: caffè al bar 0,90 euro 0,93 euro, biscotti frollini (1 kg) 3,29 euro 3,38 euro, tramezzino 2,30 euro 2,37 euro, pizza Margherita 6,85 euro 7,04 euro, cappuccino 1,20 euro 1,23 euro, Yogurt (2 pz) 1,55 euro 1,60 euro, Uova (conf. Da 6) 1,25 euro 1,28 euro, bolletta gas (2918) 1.096 euro, 1.126 euro bolletta luce (anno 2018) 552 euro 567 euro, biglietto cinema 8,50 euro 8,73 euro.