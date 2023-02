Cresce il mercato degli edifici in legno

(Adnkronos Salute) - Il mercato degli edifici in legno cresce del 33% rispetto al 2020, raggiungendo nel 2021 la quota complessiva sfiora 1,8 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati del report annuale sul mercato dell'edilizia in legno pubblicato da Assolegno, associazione di categoria che fa parte di FederlegnoArredo e che promuove un impiego razionale del legno quale elemento strutturale. Numeri di valore assoluto che la dicono lunga circa l'importanza di questo comparto dell'edilizia e che permettono al nostro Paese di diventare il terzo produttore di case in legno a livello europeo, alle spalle di Germania e Svezia. Complessivamente nel 2021 nel nostro Paese sono state realizzate 3.400 unità abitative in legno, caratterizzate da una complessità progettistica ed ingegneristica crescente. Sempre più spesso, infatti, si tratta non solo di piccole abitazioni monofamiliari, ma di veri e propri edifici strutturati, a più piani, non di rado inseriti in contesti urbani.

A livello territoriale, le regioni dove si registra il numero maggiore di edifici a struttura portante in legno sono Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Marche. I principali player del settore si trovano nelle province di Trento e Bolzano con il 34% del valore della produzione totale, mentre il maggior numero di aziende del settore si registra in Lombardia.

Secondo Assolegno, oggi una casa su 13 è costruita in bioedilizia in legno, raggiungendo il 7,3% del totale dei permessi di costruire. La crescita della diffusione di case ed edifici multipiano in legno contribuisce sensibilmente allo sviluppo sostenibile del comparto edile, oltre a rappresentare un'alternativa green e a basso impatto ambientale alle costruzioni con materiali edilizi tradizionali, come cemento e laterizi, la cui produzione comporta un maggiore impiego di energia rispetto al legno. Naturalmente, per essere una soluzione davvero ecologica, il legno dovrebbe essere di provenienza certificata FSC o PEFC, i due principali standard internazionali messi a punto per promuovere una corretta gestione del patrimonio forestale mondiale.