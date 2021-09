Cresce l'attesa per il 61° Salone Nautico di Genova, vendita biglietti online +82%

Roma, 8 set. (Adnkronos) - A pochi giorni dall’apertura ufficiale, cresce l'attesa per il 61° Salone Nautico di Genova, in programma dal 16 al 21 settembre. La campagna di vendita online dei biglietti d’ingresso ha segnato un incremento dell’82% a pari data 2020, a 15 giorni dall’inaugurazione, sottolineando l’attrattiva che l’evento esercita sul pubblico di professionisti del settore e appassionati della nautica. Il Salone Nautico, commenta Alessandro Campagna, direttore commerciale I Saloni Nautici, "conferma il suo appeal su espositori e pubblico di riferimento, grazie alle caratteristiche espositive uniche - oltre 200.000 mq di superficie con l’85% delle aree completamente all’aperto – e un modello di gestione che ha permesso alla manifestazione, nel 2020, di essere l’unico evento di settore svolto in presenza e in sicurezza per espositori e visitatori. Il brand è conosciuto e riconosciuto. E noi lavoriamo per aggiungere valore anno dopo anno. Nel 2020 è cambiato il paradigma nel profilo dei visitatori del Salone, con una forte presenza di pubblico qualificato, specializzato e orientato al business". Il format del Salone, rileva, "è multispecialistico e, quindi, in grado di soddisfare l’interesse del pubblico per ogni tipologia di prodotto. La forza del brand si basa su fondamenta solide: lo spazio espositivo - già in parte rinnovato dai lavori per la realizzazione del nuovo Waterfront di Levante - sta diventando sempre più apprezzato per le sue qualità dalle aziende che vogliono investire sulla manifestazione". Ad accompagnare il 61° Salone Nautico, anche quest’anno sono presenti aziende di primo piano ed eccellenze dei rispettivi settori, che sostengono l’evento in qualità di sponsor e partner tecnici: come Auto Ufficiale: Mercedes-Benz; Orologio Ufficiale: Breitling; Main Sponsor: Banca Carige, Fastweb; Sponsor: Geberit, Elica, Sara assicurazioni; Clothing Partner: Helly hansen. "Ci sono molti elementi di contatto tra il mondo della nautica e il nostro Marchio", sottolinea Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. "Una forte sintonia e spesso anche un motivo di ispirazione in entrambe le direzioni. Per questo motivo, la partnership con il Salone nautico di Genova ci offre una vetrina privilegiata per intercettare un target particolarmente vicino alla nostra filosofia ed ai nostri valori". "E’ per me - commenta Patrizia Aste, ad di Breitling Italia - una grande soddisfazione confermare la nostra presenza al 61° Salone Nautico di Genova e invitare tutto il pubblico di appassionati presso la nostra Lounge in darsena per ammirare le nostre prestigiose Collezioni con tutte le novità; ed estendo l’invito anche a partecipare agli incontri e convegni del Breitling Theatre, luogo ricco di spunti interessanti, che ogni anno testimonia anche il nostro impegno concreto nella salvaguardia dei fondali marini … l’entusiasmo poi raddoppia considerando che Genova è la mia città, e ben conosco il ruolo del Salone Nautico che ne è sempre stato lo specchio; sono molto orgogliosa di poter contribuire al rilancio qualitativo della manifestazione e quindi al rilancio della sua bellissima città.” "L’appuntamento, storico riferimento per la nautica a livello mondiale, costituisce oggi più che mai una occasione unica di visibilità per Genova e per la Liguria e un volano insostituibile per le eccellenze produttive del settore", sottolinea Francesco Guido, ad di Banca Carige. "Il nostro sostegno alla manifestazione vuole essere un segno tangibile di vicinanza al territorio e di impegno per lo sviluppo dell’economia della regione". “Dopo i lunghi mesi delle fasi emergenziali della pandemia in tutto il Paese cresce la voglia di ripartenza – osserva Augusto Di Genova chief enterprise officer di Fastweb – Il Salone Nautico di Genova rappresenta una vetrina di eccellenza in cui la progettazione, la ricerca e l’innovazione sono anche il volano per il rilancio dell’Italia, in cui il digitale giocherà infatti un ruolo sempre più centrale nello sviluppo di nuovi servizi e di nuove applicazioni nel processo di trasformazione delle attività produttive”. “Le sfide progettuali di Elica e la sua costante attenzione al design come elemento imprescindibile dei prodotti - spiega Giulio Cocci ad di Elica - ci hanno portato ad accettare con grande piacere l’invito a questa importante edizione, palcoscenico internazionale che fa grande il nostro Paese nel mondo oltre che ambasciatore di un mercato in constante crescita, simbolo del coraggio, della qualità e del saper fare”. Anche quest’anno, rileva Alberto Tosti direttore generale di Sara Assicurazioni, "Sara Assicurazioni ha voluto essere presente come sponsor al Salone Nautico di Genova. Questa importante vetrina è per noi l’occasione ideale per far conoscere ad appassionati ed operatori del settore Dimensione Mare, la nostra soluzione assicurativa pensata per rispondere alle esigenze di sicurezza di questo specifico settore". "Siamo entusiasti di unire le forze con il Salone Nautico di Genova in questa partnership tra due leader del settore - spiega Marco Perazzo, sales manager Italia di Helly Hansen - Da sessanta anni il Salone Nautico di Genova riunisce i più importanti operatori del settore, tra giornalisti e buyer nazionali e internazionali, per presentare al pubblico appassionato di mare le innovazioni nel settore della vela e della nautica. Diventare il fornitore ufficiale di abbigliamento per il più grande Salone Nautico del Mediterraneo è un traguardo che non vediamo l'ora di onorare".