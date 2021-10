Covid, Quarta (Donne Manageritalia): 'Perdita lavoro subita da donne perché meno retribuite'

Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Nell'ultimo anno e mezzo di pandemia abbiamo visto che le donne non solo venivano pagate meno degli uomini, ma per una questione culturale sono quelle che hanno subito maggiormente la perdita del lavoro". Così Luisa Quarta, coordinatrice Gruppo Donne Manageritalia Lombardia e nazionale, all'Adnkronos/Labitalia. "Nel momento in cui - fa notare - i bambini sono rimasti 'orfani' della scuola chi ha dovuto rinunciare al lavoro è stata la donna perché percepisce uno stipendio inferiore rispetto al marito che non riesce a coprire le spese relative alla formazione fuori dal nucleo familiare, soprattutto nei primi anni di vita dei figli".