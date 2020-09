Covid non ferma il Forum Ambrosetti: al via la 46esima edizione

Milano, 1 set. (askanews) - La pandemia di Covid-19 non ha fermato il forum Ambrosetti: prende il via questa mattina la tre giorni del workshop di Cernobbio giunto alla sua 46esima edizione. I vincoli imposti dalla crisi sanitaria ancora in corso hanno obbligato, però, gli organizzatori a ridefinire le modalità dell'appuntamento sulle rive del lago di Como: sarà, infatti, un evento phygital (in parte fisico e in parte digitale) quello che attende il gotha della finanza e della politica, con un hub centrale nella sede storica di Villa d'Este e altri hub sparsi tra l'Italia, l'Europa e il resto del mondo.La novità del Forum Ambrosetti in epoca Covid sono gli ologrammi che simulano la presenza di ospiti come Hillary Clinton, Ilaria Capua, Ban Ki-moon. Le restrizioni sui viaggi non hanno permesso, infatti, a molti ospiti, americani in primis, di essere presenti fisicamente sul lago di Como. Ed ecco dunque la soluzione tecnologica per sopperire alla loro assenza e scongiurare rischi di contagio. Ma la quaranteseiesima edizione è segnata anche da un numero più ristretto che in passato sia di partecipanti sia di giornalisti che quest'anno sono solo una sessantina rispetto alle centinaia degli anni precedenti. A loro viene fornita una mascherina che deve essere indossata per tutta la durata del forum.I temi e gli ospiti della tre giorni del Forum Ambrosetti. La giornata di oggi, "Il mondo dopo la pandemia: sfide globali e impatti sull'economia", si apre con il messaggio di Papa Francesco e vede in mattinata la presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Previsto anche l'intervento del Presidente del Consiglio Presidenziale e Primo ministro del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez al-Serraj. Per parlare delle sfide dell'Europa interverrà, invece, da Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, mentre il focus sugli Usa vede in video conferenza Hillary Clinton. Sempre dagli Stati uniti interverranno la virologa Ilaria Capua e l'ecomomista Nouriel Roubini, habituè del Forum.L'agenda di sabato in apertura prevede il consueto messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e si concluderà con la presenza del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel corso della giornata sono attesi il commissario Ue, Paolo Gentiloni, il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, e l'Alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la sicurezza, Josep Borrell, mentre da Bruxelles parlerà il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, responsabile per il Green Deal Europeo, Frans Timmermans. Resterà a Milano il sindaco Beppe Sala che in video conferenza interverrà nel dibattito sulla resilienza delle città nell'era del Covid.Domenica gran finale con molti rappresentanti del governo in presenza, che si incroceranno con il leader della Lega Matteo Salvini, atteso a Villa D'Este fin dal mattino. Per l'esecutivo interverranno il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, il ministro per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli. Come da tradizione il titolare del dicastero dell'Economia, Roberto Gualtieri, chiuderà la tre giorni di Cernobbio.