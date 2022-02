La mortalità per Covid fa risparmiare l’Inps: ecco di quanto. Come potrebbe cambiare l'età

C’è un ente che riceve un vantaggio dalla mortalità legata al Covid: l’Inps. Le sue casse infatti avrebbero risparmiato nel 2020 qualcosa come 1,1 miliardi, come emergerebbe dal nono Rapporto di Itinerari previdenziali. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, lo studio spiega inoltre che fino al 2029 si avrà una spesa minore per 11,9 miliardi.

Il risparmio prodotto

Nello specifico “il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 – si leggerebbe sempre nel Rapporto - ha riguardato persone con età uguale o superiore a 65 anni, per la quasi totalità pensionate. Considerando per compensazione l’erogazione delle nuove reversibilità, si quantifica in 1,11 miliardi il risparmio, tristemente prodotto nel 2020 dal Covid a favore dell’Inps, e in circa 11,9 miliardi la minor spesa nel decennio”.

La sostenibilità

Il sistema previdenziale italiano non dovrebbe avere dunque problemi di sostenibilità anche in prospettiva. Il Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali Alberto Brambilla spiega – a leggere il Corriere – che “lo sarà anche tra 15 anni, nel 2035, quando le ultime frange dei baby boomer nati dal Dopoguerra al 1980, in termini previdenziali assai significative, data la loro numerosità, si saranno pensionate”. Anche se si dovrà intervenire – a suo dire – su alcuni ambiti come l’età, l’invecchiamento, la prevenzione, le politiche attive del lavoro.

A proposito di Quota 102 e di età pensionabile

Brambilla ritiene che Quota 102 potrebbe “essere mantenuta se si agganciasse all’aspettativa di vita e si utilizzasse insieme interamente il calcolo contributivo”. Attualmente il 90% delle persone va in pensione con il calcolo misto. “Chi deciderà di uscire a 64 anni – spiega - dovrà tramutare il 30% in contributivo”.

Secondo l’esperto – si legge sul Corriere - il coefficiente di riposizionamento "è del 3 per cento l’anno e con tre anni di anticipo si perderebbe circa il 10% dell’importo che si avrebbe uscendo a 67 anni”.

Le pensioni

Lo studio di Itinerari previdenziali rileva poi che sono oltre 476mila le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti (Ivs) pagate da oltre 40 anni. Sono 423mila le prestazioni che riguardano il settore pubblico e 53.274 quello settore privato. Tra queste oltre 217mila sono assegni di invalidità o inabilità previdenziale, quelle ai superstiti sono oltre 183mila (168.403 nel settore privato). Le pensioni di vecchiaia vigenti da oltre 40 anni sono 53.634 nel settore privato e 21.104 in quello pubblico.