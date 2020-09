Covid: Hope e F.Venosta donano 18 ventilatori per Brasile

(ANSA) - MILANO, 01 SET - La più grande operazione italiana di aiuto umanitario al Brasile per la lotta all'epidemia da Coronavirus, si è appena conclusa grazie a Hope Onlus e alla Fondazione Europea Guido Venosta di Giuseppe Caprotti con il supporto medico del Policlinico di Milano. Sono state installate e donate presso 6 ospedali brasiliani delle apparecchiature medicali di ultima generazione del valore di oltre 1 milione di euro: in particolare 18 postazioni per la terapia intensiva equipaggiate con 18 ventilatori polmonari ad alta tecnologia oltre a 6 ecografi portatili per la diagnosi e la cura del Covid. "Mio nonno ha sempre pensato che chi, per ragioni di nascita o per combinazioni della sorte, aveva potuto godere delle migliori condizioni di vita dovesse "rendere qualcosa" agli altri" commenta Caprotti che ha sostenuto finanziariamente l'operazione. (ANSA).