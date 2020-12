Quante sono e dove si trovano le aziende a rischio chiusura quando finiranno gli aiuti: ecco chi può salvarle

La vera mazzata da Covid, l'economia non l'ha ancora avuta. La vedremo nei prossimi mesi, quando scadranno gli aiuti straordinari del governo per la cassa integrazione e la liquidità delle aziende. E sarà, dicono le previsioni, una mattanza: fra 40 e 70 mila aziende, altrimenti vitali, chiuderanno i battenti specificamente a causa dei contraccolpi dell'epidemia, che ha devastato produzione e domanda. Le cicatrici del Covid le porterà soprattutto il Mezzogiorno, in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria, dove più di un'azienda su cinque rischia la chiusura.

Si moltiplicano i crediti inesigibili

Ma l'impatto, in Italia, come negli altri Paesi europei che guardano, come noi, con preoccupazione le scadenze del prossimo anno, sarà sentito a livello nazionale, perché questa ondata di fallimenti farà traballare le banche, moltiplicando i crediti inesigibili, zavorrando i loro bilanci, spingendole a razionare i prestiti e a strangolare la ripresa.

La conferma di questo allarme viene da una lettura in controluce delle decisioni prese questa settimana dalla Bce. Il capitolo centrale non è la scelta di ampliare e prolungare i rastrellamenti di titoli di Stato, pur importanti per impedire agli spread sui rendimenti di esplodere come nelle grandi crisi: sono soldi che, in buona misura, Christine Lagarde non avrà bisogno di spendere, perché, in questi casi, dice l'esperienza, a tenere calmi i mercati, basta l'annuncio.

ll chiodo fisso lassù a Francoforte

L'iniziativa chiave è, invece, l'ulteriore allargamento dei cordoni della borsa per spingere le banche ad alimentare il credito di imprese e famiglie. Per il prossimo anno e mezzo, di fatto, la Bce pagherà alle banche l'1 per cento, su oltre metà del loro portafoglio prestiti. Il termometro della preoccupazione di Francoforte è che la condizione posta alle banche per accedere a questo sussidio non è che aumentino i prestiti: basta solo che non riducano il loro ammontare complessivo. L'incubo da scacciare, infatti, è la grande gelata del credito. Quella che, altrimenti, imporrebbero i numeri.

Prevista l'ondata di fallimenti

Negli ultimi anni, le banche italiane sono riuscite a ridurre drasticamente i crediti in sofferenza nei loro bilanci. Nel primo semestre di quest'anno, i prestiti, di fatto, sfumati erano scesi sotto i 100 miliardi di euro. L'anno prossimo, però, rischiano di raddoppiare: 100 miliardi in più. O, nel caso migliore, di esplodere di almeno 50 miliardi, calcola Kpmg, una grande società di consulenza internazionale. E' il risultato dell'ondata di fallimenti previsti dal Cerved, sulla base dell'analisi di oltre 723 mila imprese (tutte quelle che hanno presentato un bilancio 2019, escludendo dunque le microimprese). In un anno normale, circa il 10 per cento di queste imprese rischierebbe il fallimento, oltre 76 mila. Ma le difficoltà imposte dalla pandemia fanno schizzare questo numero di quasi 40 mila in più, fino a 113 mila. Questo, però, solo in caso di una recessione breve. Se la recessione, invece, scivolando da un'ondata all'altra della pandemia, si prolungasse, le aziende a rischio fallimento per non essere più in grado di far fronte ai debiti diventerebbero il doppio di un anno normale: 145 mila, invece di 76 mila. Vuol dire che le aziende sul punto di sprofondare, invece di essere il 10 per cento del totale, saranno il 15 per cento in caso di recessione breve, il 20 per cento se la crisi non si ferma.

Una su quattro in grave difficoltà

Un quinto delle imprese in pericolo è solo in Lombardia, con 20-25 mila aziende a rischio, a seconda degli scenari. Ma la Lombardia è anche la regione che ha più aziende: quelle 20 mila traballanti sono solo il 12 per cento delle imprese della regione. In Sardegna e in Sicilia, invece, le imprese a rischio bancarotta sono il 22-23 per cento e, se va male, si arriva al 28 per cento. Il 30 per cento delle imprese calabresi potrebbe chiudere i battenti nel caso peggiore. Ma anche in Lazio e Puglia si oscilla fra il 20 e il 25 per cento.

Quello che le banche devono fare subito

Una sorta di ecatombe, che non ha niente a che vedere con la “distruzione creatrice” di cui parlano, a volte, gli economisti, perché ad essere spazzate via non sarebbero le aziende più inefficienti, ma quelle di settori, come moda e turismo, più direttamente colpiti dagli effetti dell'epidemia. Con un effetto slavina, però, questa mattanza si estende al di là delle singole aziende colpite. I crediti finiti in fumo, infatti, incidono sui bilanci delle banche che, per limitare le perdite, riducono i prestiti o ne alzano il costo, anche per aziende ancora vitali. Sono i segnali arrivati, già in questo autunno, dal monitoraggio che la Bce e le banche nazionali compiono sistematicamente sui flussi di credito. La risposta arrivata ora, da Francoforte, è: banche non vi fermate, continuate a far circolare il credito. La Bce mette a disposizione un sussidio dell'1 per cento, per dare alle banche il respiro necessario a distinguere fra aziende decotte e aziende, in difficoltà, ma vitali. Le possibilità che l'economia riparta sono appese alla capacità delle banche di fare questa fondamentale distinzione.