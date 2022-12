Costruzioni: Istat, produzione a ottobre -0,9%, +6,4% annuo

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - A ottobre 2022 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dello 0,9% rispetto a settembre 2022. Lo indica l'Istat, aggiungendo che su base annua sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 come a ottobre 2021) sia l'indice grezzo registrano un aumento del 6,4%. Nella media del trimestre agosto-ottobre la produzione nelle costruzioni cresce dello 0,6% nel confronto con il trimestre precedente. La flessione mensile si registra dopo due incrementi consecutivi. Su base annua "la fase positiva, seppure in rallentamento, continua ininterrotta da ottobre 2021", segnala l'Istat. (ANSA).