Costruzioni: cresce la produzione, supera livello pre-Covid

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La produzione delle costruzioni supera il livello pre-Covid. A febbraio 2021 l'Istat registra "il secondo mese consecutivo di crescita congiunturale per l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni" che sale dell'1,4% rispetto a gennaio. Su base tendenziale, l'indice grezzo aumenta del 2,4% e l'indice corretto per gli effetti di calendario del 3,5%, dopo due mesi di flessioni. "I livelli della produzione - osserva l'Istat - al netto della stagionalità, risultano più elevati rispetto a febbraio 2020, mese antecedente l'inizio di misure generalizzate di contrasto all'emergenza sanitaria". Nella media dei primi due mesi del 2021, l'indice grezzo cala del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'indice corretto per gli effetti di calendario cresce dell'1,5%. (ANSA).