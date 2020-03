Più costi di luce e gas con smart working e smart learning. Ecco i consigli per tagliare i costi

Smart working e smart learning: sono queste le soluzioni attuate da molte aziende, scuole e Università, chiuse in tutta Italia fino al 3 aprile, a fronte delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Coronavirus. Passare più ore in casa, in orari nei quali si è in genere sul posto di lavoro o a scuola, può avere come principale conseguenza un aumento dei costi, in particolar modo di quelli relativi alle bollette di luce e gas. L'analisi condotta da Sos Tariffe mette in evidenza quali sono i costi in più nel bilancio familiare ed evidenzia in che modo è possibile risparmiare, in questo periodo particolare, dai 50 ai 265 euro. Prendendo in considerazione in dettaglio la spesa annua stimata per single, coppie e famiglie, a partire dai costi di luce e e gas relativi a marzo 2020, con riferimento al mercato tutelato.

I dati

Secondo lo studio di Sos Tariffe, un single spende in media 260 euro sulla componente luce e 353 euro per il gas, per un totale di 613 euro all’anno. Le spese di una coppia sono pari a 358 euro per l’energia elettrica e 688 euro per il gas, per un totale di 1.046 euro all’anno. Le famiglie con una fornitura di luce e gas attiva nel mercato tutelato spendono attualmente 1.647 euro all’anno, dei quali 550 euro sono relativi alla luce e 1.097 euro al gas. Tra spostamenti e turni di lavoro, si stima che siano almeno 10 le ore che una persona trascorre lontano da casa, tempo durante il quale energia elettrica, gas ed elettrodomestici vengono risparmiati, per di più negli orari in cui le tariffe sono meno economiche. Venendo ai figli, i ragazzi in età scolastica stanno in aula per tutta la mattina e possono trascorrere ore ulteriori fuori casa per motivi di studio. Stesso discorso vale per gli universitari. Così, smart working e smart learning mantengono attive le aziende e i lavoratori diminuendo il rischio di contagio virale, ma fanno aumentare i consumi. Nel dettaglio: un aumento del 29,6% sulla luce e del 22,1% sul gas per quanto riguarda i consumi dei single. Le coppie subiranno un aumento del 21,8% sulla luce e del 22,2% sul gas, mentre per le famiglie è stato stimato un aumento del 32,4% sull’energia elettrica e del 31,9% sul gas.

Risparmi: fino a 130 euro di elettricità con il mercato libero

Dall’analisi comparativa tra i prezzi del mercato tutelato e di quello libero, secondo Sos Tariffe, i single potrebbero risparmiare 67 euro sulla bolletta dell’energia elettrica, attivando la migliore offerta del mercato libero, che prevede, a parità di consumo annuo in smart working, un costo di 270 euro. Le coppie potrebbero risparmiare 66 euro, in quanto la tariffa del mercato libero al prezzo più basso è pari a 370 euro, mentre il risparmio totale di una famiglia sulla luce potrebbe arrivare fino a 130 euro, nonostante i costi in più relativi a smart working e smart learning.

Fino a 265 euro di risparmio sul gas: ecco come

Le offerte gas del mercato libero garantirebbero risparmi ancora maggiori: un single potrebbero spendere 50 euro in meno, attivando una tariffa gas al costo di 381 euro, una coppia risparmierebbe fino a 137 euro con una tariffa che prevede una spesa di 704 euro, mentre le famiglie riuscirebbero a ridurre il costo della bolletta del gas fino a un massimo di 265 euro. Nel totale, il passaggio da una tariffa del mercato tutelato a una del mercato libero permettere di ottenere un risparmio totale di 117 euro ai single, di 203 euro alle coppie e di 395 euro alle famiglie, che potrebbero tornare molto utili per altre necessità.

App e comparatori per trovare la tariffa migliore

In coda al suo dossier sui costi aumentati dallo smartworking e smart learning, e possibili risparmi, Sos Tariffe ricorda l'importanza di usare siti e app di comparazione in tempo reale, come quella offerta dal sito Sostariffe.it. Non è l'unico di questo genere, e come tutti i comparatori online, è disponibile anche come app o nel formato Web per mobile.