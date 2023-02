Cospito, Anm: solidarietà a magistrati per minacce anarchici

Roma, 26 feb. (askanews) - "Si susseguono in questi giorni notizie di azioni violente e intimidatorie di movimenti anarchici in varie parti d'Italia, a Bari come a Roma e da ultimo a Pisa, dove un ordigno esplosivo è stato collocato all'ingresso secondario del Tribunale e solo per un caso non è deflagrato". Lo scrive in una nota l'Associazione nazionale magistrati (Anm)."La Giunta esecutiva della Associazione nazionale magistrati esprime solidarietà ai colleghi che oggi sono raggiunti da minacce e da azioni intimidatorie - si legge nella nota - soltanto per aver esercitato, con scrupolo e fedeltà alla legge, il loro ufficio in processi per gravi reati commessi da esponenti dei movimenti anarchici. La vicinanza della intera Associazione nazionale magistrati vuole essere anche una forte richiesta di attenzione e fattiva vigilanza alle Istituzioni competenti ad assicurare la sicurezza, perché la violenza non prevalga sui valori della civile convivenza che una giurisdizione indipendente quotidianamente realizza".