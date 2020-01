"In pensione a 71 anni" e le altre idee per calcolare le pensioni: cosa può accadere dopo Quota 100

Ancora due anni con la Quota 100, cosa arriva dopo sul fronte pensioni? Una restaurazione della Fornero o un'alternativa che risulti maggiormente flessibile senza mettere in pericolo i conti pubblici? Le domande su questo tormentato percorso di continua riforma delle regole previdenziali tornano. Non è facile trovare la risposta. Intanto perché la legge Fornero blinda l'età pensionabile a 67 anni e a questo si aggiunge che con la fine della Quota 100 il 70% del calcolo della pensione verrà fatto col sistema contributivo, percui se qualcuno pensasse di uscire dal mercato del lavoro prima, il suo assegno andrebbe a diventare meno corposo. Poi perché equiparare l'anzianità di servizio con relativi contributi all'aspettativa di vita porterebbe ad aumentare come requisito gli anni trascorsi al lavoro se non si sono compiuti 67 anni. C'è altro.

Le due fattispecie e i troppi vincoli

Con il metodo Fornero la platea degli aspiranti pensionati si è biforcata: da un lato ci sono i "fortunati" del metodo retributivo e quelli che mescolano quest'ultimo col contributivo in modo vantaggioso, e che in caso di assegno troppo magro possono ricevere un'integrazione dallo Stato. Dall'altro ci sono quelli che ricadono totalmente sotto l'ombrello del metodo contributivo, che potenzialmente potrebbero andarsene dal lavoro a 67 anni avendone anche solo 20 di contributi, ma che devono rispettare il vincolo di aver maturato un assegno di almeno 1300 euro. Flessibilità tutta teorica, come si vede. Poi ci sono i vincoli, a partire da quelli di bilancio e di rapporto Deficit/Pil a cui è legato mani e piedi lo Stato italiano, come ricordato dalla stessa modifica costituzionale che sancisce la politica virtuosa che miri al pareggio di bilancio. Che fare dopo Quota 100? Proporre un quota minore è un piano rischiosissimo per i politici, rivedere l'età pensionabile a seconda della categoria professionale di cui si fa parte porterebbe ad una serie così complessa di modelli di pensione da appesantire la macchina statale, poi c'è il nodo dell'Ape sociale per lavoratori abili ma con problemi di salute che impatta sul contributo di tutti i cittadini perché risponde a casistiche molto ampie. Sottolineato che oggi chi sta sotto il sistema contributivo già finanzia, con le sue ritenute fiscali, gli attuali pensionati.

Pensionati a 71 anni e altre idee per il futuro

In una interessante analizi sul supplemento economico del Corriere della Sera, è Alberto Brambilla, presidente di Itinerari previdenziali, a provare ad immaginare come uscire dalle secche della Fornero e dalle criticità che crea la blindatura dell'età pensionabile a 67 anni ("l'essere umano non scade come una scatola di pelati"). Un primo elemento è accantonare 500 milioni l'anno per un fondo che serva ad integrare i più magri assegni di chi finirà di lavorare a partire dal 2036 e prenderà una pensione tutta calcolata col contributivo, cioè quelli che hanno iniziato la loro vita professionale con versamenti contributivi stabili dal gennaio 1996. La seconda proposta di modifica all'attuale impianto previdenziale è tornare alla flessibilità contenuta nel piano varato a suo tempo da Dini e Treu, per cui l'età pensionabile torna ai 64 anni d'età con 37 o 38 anni di contributi (una sorta di Quota 101 o 102 con adeguamenti in base alla speranza di vita), inclusi due o tre anni di contribuzione figurativa per premiare il lavoro. Con la possibilità di lavorare fino a 71 anni per chi ne ha voglia, ricevendo un bonus fino al 50% del reddito netto per la sua permanenza. Altra alternativa, individuata da Brambilla, è usare il meccanismo dell'Ape sociale come fondo di solidarietà che consenta un accesso all'assegno per gli esuberi con 5 anni di anticipo rispetto all'età attuale di 67 anni e con 35 o 36 anni di contributi versati. Come scrive il presidente di Itinerari previdenziali: "In pratica una quota 97/98, pagata integralmente da aziende e lavoratori attraverso l’attuale versamento dello 0,30% sui redditi lordi, gestita in autonomia da sindacati e imprese attraverso non più di una decina di fondi (oggi sono oltre 109). A carico dello Stato rimarrebbero i casi più difficili".

Il ruolo delle parti sociali

Ultima strategia di aggiustamento rispetto alla Fornero, una volta scaduta Quota 100 alla fine del 2021, per Brambilla sarebbe il blocco dell'anzianità contributiva a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e ad uno in meno per le donne, ignorando l'adeguamento della speranza di vita. Con sconti di 8 mesi per ogni figlio alle madri (fino ad un massimo di tre) o con "riduzione di un quarto di anno lavorato prima del compimento dei 20 anni" per chi ha avuto un impiego "precoce". Le altre idee che circolano, con l'età pensionabile ridotta a 62 anni o Quota 41 come vorrebbe la Lega, genererebbero più oscillazioni nei conti dello Stato. Tutti temi da affrontare con un tavolo a cui partecipi il Cnel e le altre parti sociali.

Video: "Riformare la Fornero? Ecco come vorrei farlo": l'intervista al presidente dell'Inps