Corre Mediaset Espana in Borsa

(ANSA) - MILANO, 5 SET - Riparte in Borsa a Madrid Mediaset Espana: il titolo sale del 2,8% a 6,17 euro dopo aver toccato un massimo di seduta che ha sfiorato quota 6,3. Da metà agosto, quando era sceso ai minimi recenti, la controllata spagnola del Biscione, da ieri in fusione con Mediaset per la creazione della holding olandese Mfe, ha recuperato il 20 per cento. A spingere il titolo anche l'annuncio di Mediaset che acquisterà azioni della società spagnola fino a 50 milioni di euro, dopo che nell'assemblea per la fusione era emerso che Vivendi ha già accumulato una quota di poco superiore all'1% per un valore di circa 20 milioni. Il punto di riferimento per il titolo, più che il prezzo per il recesso dall'operazione Mfe a 6,54 euro, è il concambio con Mediaset (piatta a Milano a quota 2,8 euro) che agli attuali valori assicura una plusvalenza certa.