Coronavirus, nelle ultime 24 ore 175 casi in più e 8 decessi

Roma, 27 giu. (askanews) - Oggi si registrano 175 nuovi casi di coronavirus in Italia e il numero dei decessi nelle ultime 24 ore si ferma a 8, il dato più basso dall'inizio di marzo: due in Lombardia, uno nel Lazio, tre in Piemonte, uno in Umbria e uno in Liguria. Complessivamente i morti in Italia sono 34.716.Dei 175 nuovi casi, 77 si registrano in Lombardia, segue l'Emilia Romagna con 42 e terzo il Lazio con 18. Attualmente positivi sono 16.836 persone, di cui 97 in terapia intensiva, 1.260 ricoverati con sintomi e 15.479 in isolamento domiciliare.Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia segna 240.136, il totale dei guariti 188.584, oggi 969. Sono stat fatti in totale 5.277.273 tamponi, oggi 61.351 in più. In totale sono stati testati 3.198.837 casi.