Roma, 13 nov. (askanews) - "Il Governo è pronto a stanziare altre risorse per eventuali nuovi ristori, anche con un Ristori Ter e, eventualmente, con un nuovo scostamento di bilancio". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Rai News 24, in merito alla possibilità di nuove chiusure per altre Regioni."Tutti saranno aiutati in questo momento", ha aggiunto il ministro.