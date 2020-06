(ANSA) - NEW YORK, 19 GIU - Apple ha deciso di chiudere nuovamente alcuni dei suoi negozi dopo l'impennata di contagi in alcuni stati Usa. In totale undici punti vendita tra Florida, Arizona, North Carolina e South Carolina. In particolare in Florida si sono registrati oltre 3.800 nuovi casi di contagio in sole 24 ore. Dall'inizio della pandemia, il Sunshine State ha registrato circa 90 mila casi e oltre tremila decessi.(ANSA).