Corea del Sud, a gennaio deficit commerciale record

Roma, 1 feb. (askanews) - La Corea del Sud ha visto un incremento delle sue esportazioni del 15,2 per cento nel mese di gennaio, grazie anche alla grande domanda di chip di cui è uno dei principali produttori globali, ma ha registrato anche un record in termini di disavanzo commerciale - 4,89 miliardi di dollari - a causa soprattutto dell'aumento dei prezzi dell'energia. A mostrarlo sono i dati forniti dal Ministero del Commercio, Industria ed Energia di Seoul.L'export sudcoreano ha raggiunto i 55,32 miliardi di dollari nel mese di gennaio, mentre un anno fa erano 48 miliardi. Si tratta del 15mo mese consecutivo di incremento delle esportazioni e del mese di gennaio con esportazioni più alte da quando vengono forniti questi dati, cioè dal 1956."Le esportazioni mensili hanno registrato una crescita a doppia cifra, nonostante la diffusione della variante Omicron del Covid-19, gli alti prezzi delle materie prime e l'effetto dell'alta base di partenza", ha dichiarato il ministero commentando il risultato in un comunicato,In particolare, il settore dei semiconduttori a gennaio ha registrato un incremento del 24,2 per cento su base annua. I chip rappresentano oggi circa il 20 per cento dlele esportazioni sudcoreane, con Samsung Electornics che è il principale produttore di chip di memoria al mondo e con SK hynix, il suo rivale più piccolo, che pure ha una sua posizione importante sul mercato.I due principali luoghi di destinazione dell'export sudcoreano restano la Cina e gli Stati uniti.Le importazioni in Corea del Sud sono cresciute alla cifra record di 60,21 miliardi di dollari, con un incremento su base annua del 35,5 per cento. A gonfiare questa cifra, secondo il ministero, sono stati in particolare gli alti prezzi del petrolio e la forte domanda di energia per il riscaldamento invernaleE' il secondo mese di seguito che la Corea del Sud segna dei record sul deficit commerciale. A gennaio ha importato 15,95 miliardi di dolari di idrocarburi, una cifra più che raddoppiata rispetto ai 6,89 miliardi di dollari di un anno fa.Cresciute fortemente anche le importazoni di materie prime - ferro, cobalto, solfati, ecc. - in un momento di difficoltà sul fronte del mantenimento delle catnee di forniture globali.Il ministro dell'Industria Moon Sung-wook ha auspicato che il governo estenda gli aiuti alle aziende che esportano, perché diversi fattori di rischio, tra i quali l'instabilità geopolitica e l'aumento dei prezzi delle materie prime, rischiano di creare un contesto fortemente penalizzante.