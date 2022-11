Cop27: Nobel Yunus, si parla molto ma si fa poco

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - "Alla Cop 27 si parla molto, ma non si fa altrettanto. Non hanno rispettato le promesse dell'ultima conferenza, quindi dobbiamo trovare soluzioni più utili. Dobbiamo sacrificarci". Così Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace nel 2006, a Torino per il Global Social Business Summit. "Solo attraverso un mondo a tre zeri potremo salvarci. Sono molto preoccupato, abbiamo davvero poco tempo prima che la barca affondi, dobbiamo costruirne una nuova per fare in modo che quello che sta accadendo ora non avvenga mai più" osserva Yunus. (ANSA).