Coop Alleanza, 760 milioni di investimenti per crescere

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il piano strategico 2023-2027 di Coop Alleanza 3.0 punta a 6,3 miliardi di euro di vendite a marchio Coop a fine piano, in crescita del 12% sui 5,6 miliardi del 2022, a un ebitda della gestione retail di 170 milioni, dagli 11 milioni del 2022, a un ebitda complessivo in crescita da 90 a 230 milioni e a un utile di 70 milioni, a fronte dei 132 milioni di perdita del 2022. Previsti 760 milioni di investimenti, di cui la gran parte, circa 600 milioni, destinati all'ammodernamento della rete. "La solidità patrimoniale e il grande lavoro per efficientare la cooperativa renderanno possibile una strategia non difensiva ma una politica di attacco in una fase difficile.

Se nei tre anni alle spalle la parola d'ordine era il risanamento, cioè la riduzione dei costi e l'efficientamento, la parola d'ordine del piano è lo sviluppo, la crescita delle quote di mercato e il rafforzamento dell'identità cooperativa di Coop Alleanza", ha detto il presidente, Mario Cifiello, illustrando gli obiettivi del nuovo piano strategico, all'interno del quale sono previsti 760 milioni di investimenti. "Il risanamento continua ma soprattutto c'è il rilancio in chiave competitiva", ha aggiunto Cifiello, spiegando che "in momento delicatissimo per noi e l'economia del nostro Paese", segnata da inflazione, impoverimento, costi energetici, "vogliamo appartenere alle aziende che vogliono rispondere a queste difficoltà investendo, guardando al futuro e facendo scelte coraggiose". "Non si risponde a una crisi di questo genere solo con le strategie di costo, ma avendo il coraggio di investire, di competere e di innovare: questo è il distillato del nostro piano", ha concluso Cifiello, ricordando che la cooperativa dispone di un patrimonio di 1,6 miliardi di euro. Il piano segue un 2022 chiuso con una perdita di 132 milioni, sulla quale hanno pesato 40 milioni di extra costi energetici, 45 milioni di euro destinati a tutelare il potere di acquisto dei soci e altri 40 milioni per il piano di espansione. "I 45 milioni per lo scudo difensivo ribadiscono un concetto valoriale - ha spiegato Cifiello - per una cooperativa gli utili non sono un fine ma uno strumento per realizzare lo scambio mutualistico che è una stella polare". (ANSA). .