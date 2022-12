Contributi a fondo perduto 2022: al via le domande per bar, ristoranti, piscine, catering

(Adnkronos) - L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento che indica le regole per le imprese per presentare domanda per i contributi a fondo perduto 2022. Al momento possono richiedere i contributi a fondo perduto le imprese che esercitano attività prevalente come:

- Ristoranti, codice Ateco 56.10

- Bar, codice Ateco 56.30

- Gestione di piscine, codice Ateco 93.11.2

- Catering per eventi, codice Ateco 56.21

- Organizzazione di feste e cerimonie, codice Ateco 96.09.05

Per poter fare domanda di contributo le imprese di cui sopra devono aver avuto nell'anno 2021 una riduzione di ricavi di almeno il 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese delle categorie di cui sopra costituite nel 2020 la riduzione del 40% è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021, rispetto all'ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA.

I fondi disponibili

I contributi a fondo perduto sono stati introdotti dal decreto “Sostegni bis” che prevede lo stanziamento di 40 milioni di euro per il 2022, come misura per mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza dell'epidema da Covid-19, che ha colpito in maniera particolare le imprese della ristorazione, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di eventi e cerimonie.

I contributi saranno ripartiti secondo le modalità fissate nel decreto interministeriale del 19 agosto 2022, nella misura del 70% a tutti i richiedenti che presenteranno regolare istanza, per il 20% alle imprese con ricavi superiori a 400 mila euro e per il 10% a quelle con ricavi superiori a 1 milione di euro.

Come fare domanda

La domanda per richiedere il contributo a fondo perduto 2022 deve essere effettuata per via telematica tramite il servizio web disponibile nell'area riservata “Fatture e Corrispettivi” del portale dell'Agenzia delle entrate. La richiesta può essere trasmessa dal richiedente o da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di fatturazione elettronica fino al 6 dicembre 2022. Trascorso il termine di presentazione delle domande, l'Agenzia delle entrate procederà a corrispondere i contributi sulla base dei finanziamenti disponibili stabiliti nel DL 73/20 (decreto “Sostegni Bis”).