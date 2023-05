Contribuenti immigrati record, nel 2022 9,6 miliardi di Irpef

(ANSA) - VENEZIA, 25 MAG - Massimo storico nel 2022 di contribuenti immigrati che hanno versato 9,6 miliardi di Irpef con un aumento del 14,6%. E' quanto emerge dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno d'imposta 2021 compiuta dalla Fondazione Leone Moressa su dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I contribuenti nati all'estero attivi in Italia sono arrivati a 4,31 milioni, con una crescita del 3,4% sull'anno precedente, ed i redditi complessivi salgono a 64 miliardi (+9,3%). Permane ancora evidente, stando alle cifre, la differenza di reddito tra stranieri e italiani.

Il 45,5% dei lavoratori nati all'estero dichiara infatti redditi inferiori ai 10 mila euro, quando in questa fascia rientra solo il 28% dei contribuenti nazionali. Appena l'11,7% dei primi, al contrario, sta tra i 25 ed i 50 mila euro (mentre gli italiani qui sono il 25,8%). Complessivamente i contribuenti nati all'estero rappresentano il 10,4% del totale, con un'incidenza che oscilla tra il 3,5% nella fascia di reddito sopra i 50 mila euro e il 15,8% in quella sotto i 10 mila. Una disaggregazione per nazionalità vede il 15,3% giungere dalla Romania, (658 mila), seguiti da albanesi (350 mila), marocchini (267 mila) e cinesi (189 mila). Mediamente la componente femminile si attesta al 44,5%, con picchi molto più alti tra i Paesi dell'Est Europa (Ucraina, Moldavia, Polonia) e dell'America Latina (Perù, Brasile).Oltre la metà dei contribuenti stranieri si concentra in quattro regioni, cioè Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Lazio. La media nazionale li vede al 10,4% del totale, ma nelle regioni del Centro-Nord i valori si alzano, superando il 14% in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. (ANSA). .