Contratti, Stirpe: sui rinnovi i sindacati non rispettano i patti

Roma, 25 ago. (askanews) - Sui rinnovi dei contratti sono i sindacati a non rispettare i patti. Ad affermarlo, in un'intervista a Repubblica, è il vicepresidente di Confindustria con delega al Lavoro e alle Relazioni industriali, Maurizio Stirpe."O c'è un problema di comprensione delle regole, oppure qualcuno - ha sottolineato Stirpe - ha firmato accordi con quelle regole e ora si è pentito. E quando parlo di regole mi riferisco al Patto della Fabbrica, cioè l'accordo interconfederale sulla contrattazione siglato nel 2018". E ancora: "noi continuiamo a voler distinguere tra il trattamento economico minimo, il cosiddetto Tem, legato all'andamento dell'inflazione, e il trattamento economico complessivo, il Tec, all'interno del quale c'è anche una contrattazione ispirata alla crescita della produttività e riferita ai settori o alle singole aziende. Peraltro, la nostra posizione sul Tem vuole essere anche un segnale al governo teso a dimostrargli che non serve l'introduzione di un salario minimo legale"."Per noi - ha spiegato - nulla cambia nel contratto collettivo nazionale. Semplicemente chiediamo che venga rispettato lo spirito del Patto della Fabbrica. E a questo proposito aggiungo che, se qualcuno non avesse ancora capito bene le regole concordate, siamo disponibili a discuterne e a chiarirci ancoraQuanto all'esecutivo, "al governo non rimproveriamo la gestione del Covid, ma che continui a ragionare in termini di emergenza. Ci aspettiamo maggiore coraggio, le riforme strutturali per il Recovery Plan, una vera politica industriale basta sul mercato e non su suggestioni stataliste. Soprattutto vorremmo maggiore fiducia nelle imprese", ha concluso.