Consumi:52% in Ue non comprerebbe da aziende non sostenibili

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Più della metà dei consumatori europei (52%) non acquisterebbe beni o servizi da aziende che vengono ritenute non etiche, in quanto responsabili di danni ambientali, e in Italia il dato passa al 64%. In Italia inoltre cresce la consapevolezza dei consumatori italiani sul ruolo attivo nei cambiamenti relativi ai consumi in forma più etica: il 56% infatti usa la propria influenza come consumatore per guidare il cambiamento (media europea pari al 46%). Emerge dallo European Consumer Payment Report (Ecpr) di Intrum, che si basa su oltre 24.000 interviste (oltre 1.000 in Italia) effettuate ai responsabili delle scelte finanziarie delle famiglie in 24 Paesi europei. In Italia inoltre il 40% dei consumatori non si sentirebbe in colpa nel pagare in ritardo una prestazione professionale o un prodotto di un'azienda, se viene ritenuto che la società adotti condotte scorrette dal punto di vista della sostenibilità. Si tratta di un dato superiore al 30% della media europea. (ANSA).