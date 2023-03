Consob, '10.000 ricorsi all'arbitro, 142 milioni risarciti'

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Centoquarantadue milioni di euro rientrati nelle tasche dei risparmiatori, 10.000 ricorsi, 9.300 pronunce, il 65% delle decisioni favorevole ai ricorrenti con un tasso di applicazione da parte degli intermediari prossimo al 100%. Sono i numeri contenuti nella Relazione per il 2022 dell'Arbitro per le controverse finanziarie, relativi ai primi sei anni di attività, presentati dal presidente Gianpaolo Barbuzzi. Nel 2022 ai risparmiatori che si sono rivolti all'Acf della Consob sono stati riconosciuti 19 milioni di euro di risarcimenti, per una media pro-capite di circa 30.000 euro. Il 57% dei ricorsi ha trovato accoglienza favorevole da parte dell'organismo. A oltre il 98% delle decisioni dell'Arbitro è stata data attuazione dagli intermediari, contro il 96% nella media aggregata 2017-2022, nonostante le pronunce non siano vincolanti. Dalla relazione annuale, sottolinea l'Acf, emerge "una tendenza di riduzione dei ricorsi presentati dai risparmiatori, 1.116 nel 2022, riguardanti 220 intermediari, contro i 1.582 ricorsi del 2021 e i 1.772 del 2020, grazie al progressivo venir meno del 'contenzioso seriale', ereditato dalle crisi bancarie di fine 2015 e metà 2017". (ANSA).