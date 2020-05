Consiglio Ue approva 'Sure', sostegno a cassa integrazione

Bruxelles, 19 mag. (askanews) - Il programma europeo "Sure" per il sostegno ai sistemi nazionali di cassa integrazione durante la crisi del Covid-19 è stato adottato formalmente per procedura scritta dal Consiglio Ue oggi, dopo l'accordo politico raggiunto venerdì scorso a livello di ambasciatori degli Stati membri.La proposta era stata presentata dalla Commissione europea solo da sei settimane, e costituisce perciò un record di rapidità nel meccanismo decisionale comunitario. Il programma prevede che i meccanismi nazionali di cassa integrazione possano ricorrere a prestiti europei fino a 100 miliardi di euro, che saranno finanziati dall'emissione di debito da parte della Commissione, basata su garanzie per 25 miliardi di euro che saranno sottoscritte da tutti gli Stati membri."Ora, perché i finanziamenti comincino ad arrivare, manca solo l'ultima tappa: bisogna che gli Stati membri firmino gli impegni per le garanzie", ha precisato oggi la portavoce della Commissione per le questioni economiche e finanziarie, Marta Wieczorek.Proprio questo passaggio, tuttavia, potrebbe ritardare l'operatività di "Sure", perché in alcuni casi i parlamenti nazionali che devono ratificare gli impegni finanziari per le garanzie potrebbero avere difficoltà a riunirsi rapidamente, a causa delle misure di lockdown dovute all'epidemia di coronavirus.