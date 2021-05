Confindustrie contro norme sui licenziamenti, un colpo basso

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Un colpo basso", un "errore" che non fa altro che "prolungare ulteriormente l'incertezza". Da Nord a Sud le associazioni territoriali di Confindustria si scagliano contro il ministro del Lavoro Andrea Orlando e la sua proposta di proroga del blocco dei licenziamenti in arrivo con il decreto Sostegni bis. Serve "chiarezza" dicono ad esempio in una nota unitaria le Confindustrie del Nord, arrivando a fare un appello "al premier Draghi per la sua competenza, affidabilità e coerenza affinché trovi una soluzione nell'interesse di tutti gli italiani, per una vera ripresa economica e sociale". (ANSA).